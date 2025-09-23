Ричмонд
Мужчина забрал 5-летнюю дочь и скрылся: их разыскивают приставы

ФССП Башкирии разыскивает мужчину и его 5-летнюю дочь.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба судебных приставов Башкирии объявила в розыск 39-летнего Александра Балакина и его пятилетнюю дочь Светлану. Основанием для этого, как сообщает пресс-служба ведомства, стало неисполнение решения суда Астраханской области об определении порядка общения с ребенком.

Балакина лишили права на выезд за пределы России. Предполагается, что его дочка находится с ним на территории Астраханской области.

Судебные приставы просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть ФССП Башкирии по телефону 8 (347) 273−56−40 или 8 (919) 159−53−33.

