Финал фестиваля детского футбола «МЕТРОШКА» состоится в Челябинской области

27 сентября пройдут финальные игры, а затем состоится награждение победителей. Абсолютные чемпионы фестиваля получат в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки. Также в качестве приза они получат поездку в Москву в гости к футбольному клубу «Спартак». Подробное расписание, а также все новости о фестивале «МЕТРОШКА» можно найти на официальном сайте или в группе ВКонтакте.