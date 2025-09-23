Финал фестиваля детского футбола «МЕТРОШКА» состоится в Челябинской области

Суперкубок фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА-2025» пройдет с 25 по 27 сентября на стадионе «Олимп» в селе Долгодеревенском Челябинской области, сообщили организаторы. Мероприятие проведут по государственной программе «Спорт России».
Во Всероссийском финале примут участие юные футболисты из 11 регионов России — всего 32 детские команды. В столицу Южного Урала приедут ребята из Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Курганской, Пензенской, Кировской, Ульяновской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Пермского края.
Церемония открытия пройдет 25 сентября. Запланирован парад участников, выступления творческих коллективов, интервью со спортсменами, тренерами, гостями и многое другое. Почетным гостем церемонии станет чемпион России, экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков.
27 сентября пройдут финальные игры, а затем состоится награждение победителей. Абсолютные чемпионы фестиваля получат в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки. Также в качестве приза они получат поездку в Москву в гости к футбольному клубу «Спартак». Подробное расписание, а также все новости о фестивале «МЕТРОШКА» можно найти на официальном сайте или в группе ВКонтакте.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.