Туристический слет школьников Тувы прошел на горе Сарыг-Хая

Традиционный туристический слет школьников Тувы состоялся на горе Сарыг-Хаяа в Чеди-Хольском районе с 11 по 14 сентября по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в республиканском центре развития дополнительного образования.
Турслет длился четыре дня. В нем приняли участие девять команд из Бай-Тайгинского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Чаа-Хольского, Каа-Хемского, Кызылского кожуунов — муниципальных районов, города Ак-Довурака и аграрного лицея Республики Тыва.
На маршрутах юных туристов ждали серьезные испытания, например, преодоление контрольно-туристского маршрута (КТМ), соревнования по технике пешеходного туризма, обустройство туристских лагерей и творческие конкурсы. Кроме того, поисково-спасательный отряд МЧС России по Республике Тыве организовал состязание, на котором ребята проверяли свои знания и навыки оказания первой помощи и поведения в экстремальных ситуациях.
По итогам соревнований победу одержала команда «Лесные братья» школы села Хайыракан Улуг-Хемского кожууна. Второе место заняла команда «Олимп» школы № 2 поселка Каа-Хем Кызылского кожууна, а третье — команда «Дерзиг-Аксы сургуулдары» школы села Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна. Победители представят Тыву на соревнованиях «Школа безопасности» Сибирского федерального округа в 2026 году.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.