В Кузбассе с начала года помогли трудоустроиться более чем 32 тыс. человек

«Проект “Мотивационные встречи” информирует ветеранов о вариантах трудоустройства, поиске работы и адаптации. С начала года организовано 46 встреч с работодателями и ознакомительных визитов на предприятия. В них приняли участие 144 ветерана. В результате 21 человек трудоустроен, четверо организовали самозанятость, 15 направлены на профобучение», — отметила и. о. министра труда и социальной защиты Кузбасса Елена Николаенко.