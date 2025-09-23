В Кузбассе с начала года помогли трудоустроиться более чем 32 тыс. человек

Более 32 тысяч жителей Кузбасса трудоустроились с января по август 2025 года благодаря мерам государственной поддержки, оказываемым в том числе по нацпроекту «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты.
Ключевую роль в достижении такого показателя сыграли программы профессионального обучения и переподготовки. По нацпроекту переподготовку прошли 706 человек. А 416 жителей региона приняли участие в программе «Содействие занятости населения Кузбасса». Особое внимание уделяется поддержке ветеранов СВО в процессах трудоустройства, адаптации и профессиональной переподготовки.
«Проект “Мотивационные встречи” информирует ветеранов о вариантах трудоустройства, поиске работы и адаптации. С начала года организовано 46 встреч с работодателями и ознакомительных визитов на предприятия. В них приняли участие 144 ветерана. В результате 21 человек трудоустроен, четверо организовали самозанятость, 15 направлены на профобучение», — отметила и. о. министра труда и социальной защиты Кузбасса Елена Николаенко.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.