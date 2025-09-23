Что немецкие археологи искали в Беларуси в годы войны? Рассказывает Игорь Марзалюк

В годы Великой Отечественной войны на территории нашей страны находились не только солдаты-оккупанты, но и… археологи. Что они искали? Об этом и не только рассказал историк Игорь Марзалюк.
— Исследования Березины в районе, где был найден шлем типа «Черная могила», требуют проведения нескольких системных полевых сезонов. Работы именно подводных археологов. Мы пробовали, но там очень много металла. Был один только выход в 2019 году, но не совсем успешный, потому что выборочно невозможно что-то сделать, все фонит. Необходимо «шнуры» разбивать на дне реки и поэтапно очищать участки квадрат за квадратом. По-другому никак. Я думаю, что мы это сделаем в дальней среднесрочной перспективе (улыбнулся историк. — Прим. ред.).
Что имеем сегодня. Кроме всего прочего была проанализирована наличная литература. Мои ученики и коллеги просмотрели в том числе и архивные отчеты великого археолога В. З. Завитневича, которые хранятся в Институте материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге и других местах. Он изучал курганы дреговичей.
Плюс имеется еще одна интересная находка. Совершенно недавно (но уже есть публикация) немецкие археологи передали отчет о раскопках дружинного курганного могильника в годы нацистской оккупации. Тоже в непосредственной близости от Бобруйска. Копали там, кстати, в качестве рабочих наши военнопленные. Раскопки продолжались чуть ли не до начала операции «Багратион». Дело в том, что «Аненербе» — это не только поиск каких-то мистических вещей, они были помешаны еще и на поиске чистых арийских предков и арийского присутствия на территории Центральной и Восточной Европы. Этим самым в том числе обосновывалось право германцев на Lebensraum im Osten, жизненное пространство на Востоке.
В годы оккупации на территории Беларуси, в том же Минске и его окрестностях (даже Кубе принимал участие), археологи «Аненербе» проводили раскопки. Они отлично знали материалы предыдущих археологических исследований, до- и послереволюционных. И могильники, в которых были найдены скандинавские и германские вещи, они исследовали в годы оккупации. Чтобы подтвердить арийское, германское присутствие, «ущербность» и «недопеченность» славян — мол, все, что есть, это не наше, а их.
Это все не просто так. Дружинными могильниками мы называем те, что с оружием. Это тоже явление достаточно редкое, нужно, чтобы повезло.
А какую находку совершенно случайно обнаружили под Бобруйском? Смотрите в видео БЕЛТА.
