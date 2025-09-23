Что немецкие археологи искали в Беларуси в годы войны? Рассказывает Игорь Марзалюк

Плюс имеется еще одна интересная находка. Совершенно недавно (но уже есть публикация) немецкие археологи передали отчет о раскопках дружинного курганного могильника в годы нацистской оккупации. Тоже в непосредственной близости от Бобруйска. Копали там, кстати, в качестве рабочих наши военнопленные. Раскопки продолжались чуть ли не до начала операции «Багратион». Дело в том, что «Аненербе» — это не только поиск каких-то мистических вещей, они были помешаны еще и на поиске чистых арийских предков и арийского присутствия на территории Центральной и Восточной Европы. Этим самым в том числе обосновывалось право германцев на Lebensraum im Osten, жизненное пространство на Востоке.