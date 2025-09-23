В Тыве учителя прошли подготовку по основам безопасности и защиты Родины

Интенсивные курсы профессиональной переподготовки по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) для учителей школ Республики Тывы прошли с 16 по 18 сентября в Учебно-методическом центре «Авангард» по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в республиканском центре развития дополнительного образования.
В ходе обучения около 80 участников освоили строевую и тактическую подготовку, теорию и практику огневой подготовки, основы оказания первой медицинской помощи, радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а также получили знания по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС), военной топографии и преодолению полосы препятствий.
Занятия проводили опытные специалисты центра «Авангард», сотрудники медицинских служб Центра медицины катастроф и ветераны СВО. Учителя, успешно сдавшие итоговые тесты, получили сертификаты о повышении квалификации. Уточним, что в 2025 году более сотни школ Тывы получат учебно-тренировочные комплекты для кабинетов ОБЗР: автоматы, пистолеты, противогазы, учебные пособия, манекены и наборы для оказания первой медицинской помощи.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.