Власти Ростова не смогли найти желающих отреставрировать подземный переход

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова не нашла подрядчика, который бы отреставрировал подземный переход на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.
— По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона 44-ФЗ, электронная процедура признана несостоявшейся, — отмечается в документе закупки.
Предполагалось, что стоимость реставрации составит не более 47,4 млн рублей. 19 сентября, как только конкурс не состоялся, на сайте Госзакупок была размещена аналогичная заявка с такой же максимальной ценой. По ней сейчас идет определение подрядчика.
Подземный переход является объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен в 1973 году, его общая площадь составляет 236,8 кв. метров. Главной особенностью объекта являются уникальные мозаичные панно общей площадью 85 кв. метров. Сюжеты мозаик включают иллюстрацию из книги астронома Фламмариона, выход космонавта Алексея Леонова в открытый космос и фантастическую сцену высадки советских космонавтов на спутник Юпитера Ганимед.
Техническое задание предусматривает комплекс масштабных работ: демонтаж старых конструкций, реставрацию и пофрагментное воссоздание мозаик, усиление несущих конструкций, капитальный ремонт дренажной системы, электроосвещения, а также установку систем видеонаблюдения, вентиляции и оборудования для маломобильных граждан, включая подъемники и тактильные указатели.
Все работы должны выполняться с соблюдением строгих требований по сохранению объекта культурного наследия, с привлечением специалистов-реставраторов и необходимыми согласованиями. Гарантия на выполненные работы — пять лет.
Подпишись на нас в Telegram.