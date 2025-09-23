Ричмонд
В Омскую филармонию поступило новое оборудование

Среди приобретений — цифровая микшерная консоль последнего поколения.

Омская филармония получила современное звуковое и световое оборудование при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.

В учреждение, в частности, поступила цифровая микшерная консоль Allen& Heath dLive S7000 последнего поколения. Такая техника позволит сотрудникам филармонии работать с 128 каналами управления вместо прежних 48. Это даст возможность проводить масштабные мероприятия даже с участием двух симфонических оркестров. Новая аппаратура оснащена сенсорными дисплеями и системой сохранения настроек. Управлять ею можно дистанционно через планшеты.

«Оснащение по последнему слову техники открывает новые возможности и поможет обеспечить артистам и слушателям максимально комфортные условия для встреч с музыкой», — отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.