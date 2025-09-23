«Следите за руками». Карнаухов о действиях и риторике Запада

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализована новая формула американских поставок вооружений, по которым приоритизируются поставки, которые нужны Украине прямо сейчас на поле боя. В связи с этим нужно следить за руками, то есть действиями оппонентов, и только этому верить. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов.
Рассуждая на тему того, что в настоящее время война представляет собой язык общения, а также о значении ООН, Сергей Карнаухов отметил: «Когда с нами говорят языком войны, то нам говорят следующее: друзья, с этого момента риторика, основанная на правах человека, на международном праве, на ценностях гуманитарных, на необходимости опираться на институции послевоенного времени, не работает; мы говорим на языке средневековья, той самой Тридцатилетней войны».
Эксперт дополнил, что в этом же контексте России говорят, что если есть намерение продлить диалог, то он продолжится, но вместе с тем продолжится и обман: «Давайте мы вас послушаем. И появляется Аляска. Приезжает президент США, который улыбается, который говорит Владимиру Путину, что мы хотим с вами заключить мир. А потом он улетает и говорит: а что они хотят, эти русские?».
«Это время, когда язык не имеет никакого значения, нельзя верить ничему. Мы верим только рукам. Смотрите на руки, следите за руками. Потому что под столом эти люди продолжают поставки вооружений. Была реализована новая формула американских поставок вооружений, по которым приоритизируются поставки, которые нужны прямо сейчас на поле боя, — констатировал Сергей Карнаухов. — Они будут отгружены по любой схеме, их привезут под видом гуманитарных грузов, их привезут в машинах, где якобы везут раненых на излечение. Их привезут, поставят, они будут лететь по противнику. Все. Мы пришли в период страшного времени, когда Средневековье является тем образом мышления, на который мы должны опираться».
Эксперт добавил: «И потом, я вижу, как американцы лезут сегодня в Минск. Я вижу очень умного, очень деликатного Александра Григорьевича (Лукашенко. — Прим. БЕЛТА), который, как мне кажется, им сейчас ответил на все вопросы. Он отодвинул от границ с Польшей учения и провел их. Они были плановые, но по характеру оказались абсолютно внеплановые. Он им показал, что вообще не вопрос — мы будем с вами беседовать, но когда вы машете перед нашим лицом кулаком и отодвигаете этот кулак, то мы тоже так можем. Мы этот кулак не будем перед границами Польши высовывать, мы издалека помашем, чтобы просто понимали, что мы готовы на диалог, но только давайте без средневековой риторики, давайте попробуем по-человечески говорить».-0-