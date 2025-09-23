«Следите за руками». Карнаухов о действиях и риторике Запада

Эксперт добавил: «И потом, я вижу, как американцы лезут сегодня в Минск. Я вижу очень умного, очень деликатного Александра Григорьевича (Лукашенко. — Прим. БЕЛТА), который, как мне кажется, им сейчас ответил на все вопросы. Он отодвинул от границ с Польшей учения и провел их. Они были плановые, но по характеру оказались абсолютно внеплановые. Он им показал, что вообще не вопрос — мы будем с вами беседовать, но когда вы машете перед нашим лицом кулаком и отодвигаете этот кулак, то мы тоже так можем. Мы этот кулак не будем перед границами Польши высовывать, мы издалека помашем, чтобы просто понимали, что мы готовы на диалог, но только давайте без средневековой риторики, давайте попробуем по-человечески говорить».-0-