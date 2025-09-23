Мастер-классы, презентации, встречи с именитыми спортсменами. Неделя спорта и здоровья проходит в Минске

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О насыщенной программе Недели спорта и здоровья корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Минского городского центра физического воспитания и спорта учащейся молодежи Светлана Макрицкая.
На протяжении недели с 22 по 27 сентября во всех районах города будут проходить мастер-классы, квизы, презентации, встречи с именитыми спортсменами.
24 сентября на базе начальной школы № 31, носящей имя знаменитого гребца Сергея Макаренко, пройдет открытие музея олимпийской славы. В этот же день на базе гимназии № 14 пройдет спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее».
«Мы принимаем команды сборных регионов из разных гимназий Республики. Для них будут проведены эстафеты по различным видам спорта, а одна из соревновательных частей пройдет в бассейне», — поделилась Светлана Макрицкая.
В ходе мероприятий состоится и спортивная киновикторина. С помощью мультфильмов, музыки, кинофильмов ребята ознакомятся с различными видами спорта и получат призы от Ассоциации школьного спорта Республики Беларусь и других партнеров.
26 сентября на базе парка 50-летия Великого Октября пройдет выставка «Выбери свой спорт». К мероприятию присоединятся учреждения допобразования и спортивные клубы. «Все желающие могут попробовать свои силы, открыть для себя новый вид спорта и продолжить заниматься им в дальнейшем», — отметила директор городского центра физического воспитания и спорта.
В этот же день пройдет два масштабных спортивно-массовых мероприятия: «Лазер-Ран» и «Кроссовый биатлон» между учащимися учреждений общего среднего и среднего специального образования Минска.
Череда мероприятий завершится яркой церемонией закрытия на базе Дома молодежи 26 сентября. Организаторы будут чествовать победителей и призеров городских спартакиад и «Фестиваля школьного спорта».
По словам Светланы Макрицкой, в прошлом году в неделе спорта и здоровья принимало участие около 100 тыс. человек по Республике. «Мероприятия проводятся в каждом районе и каждой школе, поэтому охват очень большой. Молодежь сегодня увлекается спортом, а мы сделаем все, чтобы привлечь ребят не сколько к профессиональному спорту, но и к здоровому образу жизни», — подчеркнула она. -0-