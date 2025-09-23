Ричмонд
Запорожская АЭС переведена на резервное питание от дизельных генераторов

Запорожскую АЭС перевели на резервное питание от дизельных генераторов. Это связано с отключением последней питавшей станцию линии энергоснабжения.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме», — сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Она уточнила, что запасов топлива для питания атомной электростанции достаточно.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что 23 сентября ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в десятый раз с начала российско-украинского конфликта. По его словам, эксперты МАГАТЭ расследуют причину отключения.

