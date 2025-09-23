Запорожская АЭС переведена на резервное питание от дизельных генераторов

«В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме», — сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Она уточнила, что запасов топлива для питания атомной электростанции достаточно.