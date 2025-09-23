Житель Красноярского края взял бронзу на Чемпионате высоких технологий

Уточним, что финал чемпионата прошел в Великом Новгороде. В нем приняли участие более 15 тысяч человек, в том числе эксперты и представители дружественных стран. Лучших определили в 15 перспективных направлениях, связанных, например, с беспилотными системами, ИТ и медициной. Матвей же занял третье место в компетенции «Исследование новых веществ и материалов».