Житель Красноярского края взял бронзу на Чемпионате высоких технологий

Учащийся Красноярского индустриально-металлургического техникума Матвей Меркушев стал бронзовым призером финала Чемпионата высоких технологий, который провели по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в краевом министерстве образования.
Уточним, что финал чемпионата прошел в Великом Новгороде. В нем приняли участие более 15 тысяч человек, в том числе эксперты и представители дружественных стран. Лучших определили в 15 перспективных направлениях, связанных, например, с беспилотными системами, ИТ и медициной. Матвей же занял третье место в компетенции «Исследование новых веществ и материалов».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.