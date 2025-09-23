Комбинат в Омской области увеличил выпуск кондитерских начинок

Любинский молочноконсервный комбинат (ЛМКК), расположенный в Омской области, увеличил выпуск кондитерских начинок примерно на 6 тонн в сутки. Это стало возможным благодаря внедрению в работу предприятия бережливых технологий по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном правительстве.
Суточный выпуск кондитерских начинок, в частности, вырос с 36 тонн до 42 тонн. Достичь такого результата на предприятии удалось всего за 6 месяцев. Кроме того, благодаря внедрению бережливых технологий комбинат теперь способен выпускать 25,5 тысячи банок сгущенного молока в день.
Увеличить выпуск кондитерских начинок на предприятии удалось после реорганизации процесса фасовки. Раньше приготовленную продукцию перекачивали партиями. Оператор же вынужден был ждать пока этот процесс закончится, что замедляло работу. После внедрения улучшений перекачка и фасовка стали идти параллельно. Это ускорило работу и позволило использовать одну емкость вместо двух.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.