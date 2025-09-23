Комбинат в Омской области увеличил выпуск кондитерских начинок

Увеличить выпуск кондитерских начинок на предприятии удалось после реорганизации процесса фасовки. Раньше приготовленную продукцию перекачивали партиями. Оператор же вынужден был ждать пока этот процесс закончится, что замедляло работу. После внедрения улучшений перекачка и фасовка стали идти параллельно. Это ускорило работу и позволило использовать одну емкость вместо двух.