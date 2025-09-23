Более 2 тысяч жителей Ненецкого автономного округа привились от гриппа

В ведомстве подчеркнули, что для выработки коллективного иммунитета пройти вакцинацию необходимо примерно 21 тысяче жителей региона, в том числе более чем 8 тысячам детей. Принять участие в прививочной кампании можно в поликлиниках Ненецкой окружной больницы и Центральной районной поликлинике. Перед введением вакцины пациентов будут осматривать врачи. А жители отдаленных населенных пунктов смогут поставить прививки в сельских медицинских организациях.