Более 2 тысяч жителей Ненецкого автономного округа привились от гриппа

Сезонную вакцинацию от гриппа прошли более 2 тысяч жителей Ненецкого автономного округа (НАО). Бесплатную прививочную кампанию в регионе проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО.
В ведомстве подчеркнули, что для выработки коллективного иммунитета пройти вакцинацию необходимо примерно 21 тысяче жителей региона, в том числе более чем 8 тысячам детей. Принять участие в прививочной кампании можно в поликлиниках Ненецкой окружной больницы и Центральной районной поликлинике. Перед введением вакцины пациентов будут осматривать врачи. А жители отдаленных населенных пунктов смогут поставить прививки в сельских медицинских организациях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.