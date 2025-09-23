В Ростове отменили проведение 28 сентября традиционного «Донского марафона»

В рамках марафона участникам предлагались дистанции на любой возраст и уровень подготовки: классический марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км), забег на 10 км, а также дистанция 5 км для начинающих. Для юных спортсменов были предусмотрены «Детская миля» и более серьезный формат «Детская Элита».