Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове отменили проведение 28 сентября традиционного «Донского марафона»

39-й «Донской марафон» по центру Ростова не состоится.

Источник: Комсомольская правда

Проведение ежегодного «Донского марафона», который был запланирован на 28 сентября 2025 года в Ростове-на-Дону, отменено. Соответствующее заявление сделали организаторы спортивного события.

— К сожалению, «Донской Марафон» в этом году не состоится. Подробности мы отправили на почту и в смс всем участникам мероприятия, — сообщили представители организационного комитета.

Мероприятие должно было стать уже 39-м по счету. Традиционный забег по центру города ежегодно собирал как профессиональных атлетов, так и любителей бега, а также семьи, предпочитающие активный отдых.

В рамках марафона участникам предлагались дистанции на любой возраст и уровень подготовки: классический марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км), забег на 10 км, а также дистанция 5 км для начинающих. Для юных спортсменов были предусмотрены «Детская миля» и более серьезный формат «Детская Элита».

Что послужило причиной отмены спортивного мероприятия, не сообщается.

Подпишись на нас в Telegram.