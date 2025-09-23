В Ростове отменили проведение 28 сентября традиционного «Донского марафона»

Проведение ежегодного «Донского марафона», который был запланирован на 28 сентября 2025 года в Ростове-на-Дону, отменено. Соответствующее заявление сделали организаторы спортивного события.
— К сожалению, «Донской Марафон» в этом году не состоится. Подробности мы отправили на почту и в смс всем участникам мероприятия, — сообщили представители организационного комитета.
Мероприятие должно было стать уже 39-м по счету. Традиционный забег по центру города ежегодно собирал как профессиональных атлетов, так и любителей бега, а также семьи, предпочитающие активный отдых.
В рамках марафона участникам предлагались дистанции на любой возраст и уровень подготовки: классический марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км), забег на 10 км, а также дистанция 5 км для начинающих. Для юных спортсменов были предусмотрены «Детская миля» и более серьезный формат «Детская Элита».
Что послужило причиной отмены спортивного мероприятия, не сообщается.
Подпишись на нас в Telegram.