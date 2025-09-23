Накопил 40 штрафов: гаишники поймали нарушителя, который должен государству десятки тысяч рублей

В Башкирии в рамках профилактической операции «Должник» сотрудники Госавтоинспекции Ишимбайского района задержали водителя, накопившего 40 административных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму более 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава дорожной полиции республики Владимир Севастьянов.
По словам руководителя ведомства, проверка по федеральной базе ГАИ показала, что нарушитель длительное время уклонялся от оплаты штрафов. На мужчину за это составили административные материалы.
Владимир Севастьянов обратился к водителям с призывом своевременно оплачивать штрафы, чтобы избежать неприятных последствий и не попадать в список должников. Он подчеркнул важность ответственного соблюдения правил дорожного движения для безопасности всех участников дорожного движения.
