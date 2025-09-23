В Нижегородской области мeдики мобильных ФАПов осмотрели 1,5 тысячи человек

Пять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов появились в 2025 году в Балахнинской, Большемурашкинской, Сосновской, Сергачской центральных районных больницах и Северном межрайонном медицинском центре Нижегородской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». С начала работы они провели диспансеризацию для 1,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Мобильные пункты созданы на базе автомобиля ГАЗон Next, грузовой машины высокой проходимости. Внутри — три кабинета и хозяйственный отсек. В приемной есть электрокардиограф, автоматический тонометр, стетоскопы, медицинские весы и др. Рядом — манипуляционная, где можно сдать анализы, измерить уровень сахара, сделать прививки. Третий кабинет — акушерской помощи.
«Передвижной ФАП укомплектован необходимым для предоставления комплексной медицинской помощи медоборудованием. С марта этого года наши медики в таком формате приняли уже более тысячи жителей северных населенных пунктов», — сообщил главный врач Северного межрайонного медицинского центра Андрей Сазонов.
В передвижном ФАПе может вести прием фельдшер или врач-терапевт. Они ориентированы на жителей отдаленных населенных пунктов с населением до ста человек, где, как правило, нет стационарного медучреждения. Уточним, один такой пункт совершает в среднем 70 выездов в год и обслуживает около 3,5 тыс. пациентов в нескольких районах области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.