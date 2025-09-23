В Нижегородской области мeдики мобильных ФАПов осмотрели 1,5 тысячи человек

В передвижном ФАПе может вести прием фельдшер или врач-терапевт. Они ориентированы на жителей отдаленных населенных пунктов с населением до ста человек, где, как правило, нет стационарного медучреждения. Уточним, один такой пункт совершает в среднем 70 выездов в год и обслуживает около 3,5 тыс. пациентов в нескольких районах области.