В Брюховецком районе Краснодарского края завершили ремонт теплосетей

Работы по ремонту теплосетей в станице Батуринской Брюховецкого района Краснодарского края выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.
«Обновили участок теплосети протяженностью около километра в центральной части станицы по улице Красной. Заменили изношенные трубы и элементы сетевого оборудования, провели испытания и пусконаладочные работы, ввели объект в эксплуатацию», — сообщил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
Уточняется, что в результате проведенного ремонта в новом отопительном сезоне теплом будут обеспечены около тысячи человек. Это воспитанники и коллективы расположенной рядом школы, детского сада и музея, а также жители многоквартирных домов. Всего в Краснодарском крае за три года выполнят ремонтные работы на 29 объектах теплоснабжения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.