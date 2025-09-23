В Брюховецком районе Краснодарского края завершили ремонт теплосетей

Уточняется, что в результате проведенного ремонта в новом отопительном сезоне теплом будут обеспечены около тысячи человек. Это воспитанники и коллективы расположенной рядом школы, детского сада и музея, а также жители многоквартирных домов. Всего в Краснодарском крае за три года выполнят ремонтные работы на 29 объектах теплоснабжения.