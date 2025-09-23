БЕЛТА презентовала проект «Судьбы, сложенные в треугольник» в Кремлевском дворце

Татьяна Владимировна не первый раз на таком концерте. «В каждой семье погибли люди в этой страшной войне. В нашей семье погибло семь человек — у дедушки с бабушкой было девять детей. Сегодня мы вспоминаем их подвиги и чтим их память», — сказала она.