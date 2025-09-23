БЕЛТА презентовала проект «Судьбы, сложенные в треугольник» в Кремлевском дворце

23 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство презентовало выставку «Судьбы, сложенные в треугольник» в рамках проведения концерта-реквиема «Каждый третий» в Кремлевском дворце в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.
«Это и есть та память, которую мы хотим сохранить». Акулович об историях проекта «Судьбы, сложенные в треугольник».
Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник» основана на одноименном совместном интернет-проекте БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Проект рассказывает о судьбах погибших и тех, кто прошел всю войну, прославленных и самых обычных — через подлинные личные письма того периода, почтовые карточки, открытки, отправленные с огневых рубежей родным, архивные фотоснимки.
Презентация прошла в интерактивном формате. Юноши с солдатскими треугольниками в руках привлекали своим видом посетителей концерта, а работники «Почты России» предлагали всем желающим отправить письма по Беларуси и России. Кто-то передавал добрую весточку родным, кто-то писал своим любимым, можно было отправить письмо и самому себе.
Татьяна Владимировна не первый раз на таком концерте. «В каждой семье погибли люди в этой страшной войне. В нашей семье погибло семь человек — у дедушки с бабушкой было девять детей. Сегодня мы вспоминаем их подвиги и чтим их память», — сказала она.
Екатерина Примоленная, написав письмо своей дочери, рассказала, что ее главное пожелание — мирное небо надо головами детей. «Это я написала в конверте-треугольничке своей дочери. Пожелала ей мирного неба, счастья. Мы счастливы уже от того, что мы есть. Надо это помнить и дорожить этой бесценной памятью», — уверена она.
Фото Виталия Пивоварчика.