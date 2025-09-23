Минтруда: каждый пятый пенсионер в Беларуси продолжает работать

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый пятый пенсионер в Беларуси продолжает работать, сообщила журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.
Более 15% людей старшего поколения в Беларуси занимается волонтерской деятельностью В Беларуси проживают около 600 человек в возрасте 100 лет и более.
«Каждый пятый пенсионер в нашей стране продолжает работать. Это 472 тыс. человек, или почти 20% от общего количества пенсионеров», — сказала Марина Артеменко.
Она отметила, что численность работающих пенсионеров с начала этого года увеличилась на 15 тыс. Это стало следствием в том числе принятия указа, которым сняты ограничения по выплате пенсии работающим пенсионерам.
Наниматели достаточно заинтересованы в людях старшего возраста как значимом и ценном ресурсе, отметила замминистра. Поэтому в закон о занятости были внесены изменения, которые направлены на поддержку в сфере занятости граждан за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Речь идет о таких мерах, как сохранение для безработных данной категории выплаты пособия по безработице на протяжении шести месяцев (для других категорий безработных данный период сокращен), трудоустройство в счет установленной нанимателем брони, полная или частичная компенсация нанимателем затрат на профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации.
Общее количество пенсионеров в Беларуси сегодня 2,4 млн человек, достигших общеустановленного пенсионного возраста — чуть более 2 млн человек.
Расходы на выплату пенсий ежегодно составляют порядка 9% ВВП. В 2025 году на выплату пенсий будет направлено почти Br26 млрд. Только в текущем году все трудовые пенсии повышались два раза: в феврале на 10%, в сентябре на 5%. Сегодня средний размер трудовой пенсии составляет Br980.-0-