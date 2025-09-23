Минтруда: каждый пятый пенсионер в Беларуси продолжает работать

Расходы на выплату пенсий ежегодно составляют порядка 9% ВВП. В 2025 году на выплату пенсий будет направлено почти Br26 млрд. Только в текущем году все трудовые пенсии повышались два раза: в феврале на 10%, в сентябре на 5%. Сегодня средний размер трудовой пенсии составляет Br980.-0-