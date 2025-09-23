Хирург рассказала, как отсрочить старение лица

Сохранение молодости и здоровья кожи лица волнует многих женщин. Одни начинают ухаживать за собой с первыми признаками возрастных изменений, примерно в 25 лет, другие обращают внимание на проблему ближе к 40 годам. Как правильно заботиться о коже и замедлить старение, «Газете.Ru» рассказала хирург высшей категории Любовь Сафонова.
Сафонова сообщила, что для сохранения молодости лица недостаточно использовать только кремы, даже с активными компонентами. По её словам, такие средства действуют лишь на верхние слои кожи и не влияют на мышцы, которые поддерживают каркас лица. Она подчеркнула, что для подтянутого вида необходимо работать с мышцами напрямую, как это происходит при тренировках в спортивном зале.
Косметолог Наталья Индилова отметила, что осенью кожа требует особого ухода. Она объяснила, что летнее воздействие солнца вызывает обезвоживание и усиленную пигментацию. Осенние перепады температуры и снижение влажности воздуха усугубляют ситуацию, приводя к сухости, раздражению и потере естественного сияния кожи. Её слова приводит 360.ru.
Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова добавила, что состояние кожи зависит от питания. Она уточнила, что быстрые углеводы, такие как хлебобулочные изделия из белой муки, превращаются в организме в глюкозу, избыток которой негативно сказывается на коже. Также, по её словам, вред наносит избыток сахара, поэтому газированные напитки и пакетированные соки лучше исключить из рациона, пишет RT.