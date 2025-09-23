Хирург рассказала, как отсрочить старение лица

Сафонова сообщила, что для сохранения молодости лица недостаточно использовать только кремы, даже с активными компонентами. По её словам, такие средства действуют лишь на верхние слои кожи и не влияют на мышцы, которые поддерживают каркас лица. Она подчеркнула, что для подтянутого вида необходимо работать с мышцами напрямую, как это происходит при тренировках в спортивном зале.