Из-за временного закрытия аэропорту «Платов» выделили 1,15 млрд рублей

Росавиация выделила миллиардную субсидию аэропорту «Платов».

Источник: Комсомольская правда

Ростовский аэропорт «Платов» получит 1,15 миллиарда рублей из федерального бюджета. Средства выделяются в виде субсидии для компенсации расходов, возникших из-за временного ограничения полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Финансирование осуществляется в рамках распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина, подписанного 17 июля. Общий объем поддержки для временно закрытых аэропортов юга и центра России составил около 6,4 млрд рублей. Эти средства, выделенные из резервного фонда кабмина, предназначены для покрытия затрат, понесенных авиапредприятиями в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года.

Субсидии направят на частичное возмещение операционных расходов и выплат по кредитам. Средства получат десять воздушных гаваней.

Крупнейшие суммы субсидий, согласно данным Росавиации, получат операторы воздушных гаваней:

— Симферополь — 3,21 млрд рублей;

— Ростов-на-Дону («Платов») — 1,15 млрд рублей;

— Краснодар — 947,36 млн рублей.

