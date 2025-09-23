Из-за временного закрытия аэропорту «Платов» выделили 1,15 млрд рублей

Финансирование осуществляется в рамках распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина, подписанного 17 июля. Общий объем поддержки для временно закрытых аэропортов юга и центра России составил около 6,4 млрд рублей. Эти средства, выделенные из резервного фонда кабмина, предназначены для покрытия затрат, понесенных авиапредприятиями в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года.