Жену Штенгелова привлекли к делу о передаче «Яшкино» и «Кириешки» в доход РФ

Судья Тверского суда Москвы приняла решение привлечь Марию Коржилову в рамках иска Генпрокуратуры к ее супругу и обладателю группы компаний «КДВ» миллиардеру Денису Штенгелову, а также его отцу Николаю о передаче их имущества в доход России. Об этом рассказал корреспондент ТАСС, который находился в зале суда.