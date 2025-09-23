Ричмонд
Жену Штенгелова привлекли к делу о передаче «Яшкино» и «Кириешки» в доход РФ

Жена Штенгелова является акционером брендов «Яшкино» и «Кириешки».

Источник: Комсомольская правда

Судья Тверского суда Москвы приняла решение привлечь Марию Коржилову в рамках иска Генпрокуратуры к ее супругу и обладателю группы компаний «КДВ» миллиардеру Денису Штенгелову, а также его отцу Николаю о передаче их имущества в доход России. Об этом рассказал корреспондент ТАСС, который находился в зале суда.

Известно, что под «КДВ» числятся два бренда — «Яшкино» и «Кириешки».

«Суд постановил привлечь Коржилову Марию Геннадьевну», — передал журналист решение судьи.

Женщину привлекли по просьбе сотрудников Генпрокуратуры, поскольку она тоже является акционером.

Ранее KP.RU сообщал, что в начале сентября ФССП приступила к аресту имущества семьи Штенгеловых, владеющих брендами «Кириешки» и «Яшкино». Вся арестованная недвижимость компаний оценивается в 500 миллиардов рублей. По данным ведомства, компании незаконно вывели за рубеж 21 миллиард рублей прибыли.