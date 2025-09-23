Ричмонд
Осужденного экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя не выпустили по УДО

Мособлсуд отказался выпустить Олега Митволя из тюрьмы по УДО.

Источник: Комсомольская правда

Московский суд не разрешил Олегу Митволю выйти на свободу раньше срока. Митволь был заместителем главы Росприроднадзора и его осудили за кражу денег при строительстве метро в Красноярске. Он сидит в тюрьме, и до конца его срока осталось полгода.

«Постановление Коломенского городского суда Московской области в отношении осужденного Олега Митволя изменить, исключить из характеристики прокурора опосредствованную оценку осужденного, в остальной части оставить без изменений», — постановила апелляционная комиссия.

Митволь участвовал в суде по видеосвязи из тюрьмы. Он сказал, что зарабатывает в тюрьме 15 тысяч рублей в месяц. Дескать, ему потребуется 9 тысяч лет, чтобы вернуть 951 миллион рублей, которые он украл.

Ранее KP.RU сообщил, что Митволь признал вину в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске.