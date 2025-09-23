Дизайнерскую коллекцию из Омской области презентовали на выставке в Москве

Капсульную коллекцию «Русские зори», созданную дизайнерами из Омской области, представили на международной выставке «Русский дом. Креативные регионы 2025» в Москве, сообщили в правительстве региона. Поддержка творческого бизнеса отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В коллекции представлены работы шести дизайнеров из Омской области: светильники, создающие кружевную игру теней, кованые подсвечники, качели и арт-объект «Иго-Го», вдохновленный воспоминаниями о детских игрушках.
«Такие проекты — пример того, как культурный код становится основой для экономического роста и повышения узнаваемости нашего региона. На выставке представители творческого сообщества смогли познакомиться с коллегами из других городов и установить профессиональные контакты. Надеюсь, это заложит основу для будущих совместных проектов и новых интересных коллабораций», — сказала министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.
Подчеркивается, что экспозиция региона оказалась коммерчески успешной. Большинство предметов интерьера, изготовленных для выставки, были проданы галереям или комплектаторами. Например, изготовленный в Омской области и украшенный аутентичным орнаментом шкаф «Заряница» приобрел актер Сергей Глушко. Отмечается, что многие авторы изделий получили прямые заказы прямо на стенде.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.