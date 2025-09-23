Дизайнерскую коллекцию из Омской области презентовали на выставке в Москве

«Такие проекты — пример того, как культурный код становится основой для экономического роста и повышения узнаваемости нашего региона. На выставке представители творческого сообщества смогли познакомиться с коллегами из других городов и установить профессиональные контакты. Надеюсь, это заложит основу для будущих совместных проектов и новых интересных коллабораций», — сказала министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.