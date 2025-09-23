Синоптик Леус: метеорологическая осень наступит в Москве 24 сентября

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью с RT рассказал, что 23 сентября станет последним теплым днем на этой неделе в Москве. Он отметил, что с вечера в столицу начнет заходить холодный атмосферный фронт. Метеоролог также отметил, что самая холодная ночь на этой неделе ожидается в пятницу, 28 сентября.