Синоптик Леус: метеорологическая осень наступит в Москве 24 сентября

В Москве метеорологическая осень наступит в среду, 24 сентября, сообщил в интервью «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Завтра средняя температура опустится существенно ниже 15-градусной отметки, давая старт метеорологической осени», — сказал эксперт.
Леус отметил, что это самое позднее наступление метеорологической осени за всю историю наблюдений. Ранее самым поздним окончанием метеолета в Москве считалось 22 сентября, которое было зафиксировано в 2018 году.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью с RT рассказал, что 23 сентября станет последним теплым днем на этой неделе в Москве. Он отметил, что с вечера в столицу начнет заходить холодный атмосферный фронт. Метеоролог также отметил, что самая холодная ночь на этой неделе ожидается в пятницу, 28 сентября.
В комментарии URA.RU Ильин рассказал, что похолодание в столице продлится до конца недели. После этого в Подмосковье ненадолго вернется «бабье лето», температура воздуха в этот период будет превышать климатическую норму на 7−10 градусов.