В Татарстане детский омбудсмен покинула свой пост

Волынец заняла должность уполномоченного по правам ребенка в Татарстане в сентябре 2020 года. На счету одного из самых активных и эффективных региональных детских омбудсменов инициатива о запрете изъятия за долги купленного на маткапитал жилья, предложение о возвращении смертной казни для педофилов-убийц, ограничение продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним, инициатива по запрету вейпов и запрету вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних, запрет пропаганды разводов и семейного одиночества, обращение о признании деструктивным движений фембой и квадроберов и другие инициативы.