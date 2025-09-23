Зарплата в конвертах. В Минске три компании такси недоплатили Br680 тыс. налогов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске руководители трех компаний такси платили зарплату водителям в конверте. Об этом сообщили БЕЛТА в КГК.
Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекло схему выплаты зарплаты в конверте в трех компаниях, работавших в сфере такси. Фактический собственник и руководитель одной из компаний зарегистрировал ее на подставное лицо и на протяжении полугода скрывал часть полученных от пассажиров денежных средств. Они не отражались в бухгалтерском учете компании. Часть из этих денег шла на выплату водителям зарплаты в конвертах. Аналогично и в других компаниях скрывали выручку и платили работникам в конвертах.
Серую зарплату в разное время получали 550 работников трех компаний. Причиненный государству ущерб в виде неперечисленных сумм подоходного налога и обязательных платежей в Фонд соцзащиты населения составил Br680 тыс. В отношении владельцев компаний такси Следственным комитетом возбуждены уголовные дела. -0-