Зарплата в конвертах. В Минске три компании такси недоплатили Br680 тыс. налогов

Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекло схему выплаты зарплаты в конверте в трех компаниях, работавших в сфере такси. Фактический собственник и руководитель одной из компаний зарегистрировал ее на подставное лицо и на протяжении полугода скрывал часть полученных от пассажиров денежных средств. Они не отражались в бухгалтерском учете компании. Часть из этих денег шла на выплату водителям зарплаты в конвертах. Аналогично и в других компаниях скрывали выручку и платили работникам в конвертах.