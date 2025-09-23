Звезда «Уральских пельменей» Корнева назвала отличие женщин в России и Европе

Актриса и звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в эфире проекта «Чужие письма» рассказала о том, что европейские полные женщины, в отличие от россиянок, не боятся носить обтягивающие вещи. По словам артистки, она сама довольно редко выбирает одежду, которая подчеркивает ее пышную фигуру.
— Я поражаюсь женщинам, которые могут при моих формах надеть на себя все обтягивающее. Я когда по Европе гуляю, всегда восхищаюсь этими женщинами, — призналась Корнева.
Путешественница и блогерша Наталья после поездки в Германию рассказала, что в местных продуктовых магазинах царит «бардак» с ценами, что крайне роднит страну с Россией. Она уточнила, что там стоимость товаров на прилавке и кассе может отличаться.
Урбанист и блогер Илья Варламов* рассказал о путешествии в Японию и отметил непростой нрав местных жителей, которые не очень рады приезжающим туристам.
Путешествие в Страну восходящего солнца для граждан России нередко становится культурным шоком, так как эта страна сильно отличается от любой другой. По словам блогера Елены, там «все кажется нереальным».
