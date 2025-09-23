Звезда «Уральских пельменей» Корнева назвала отличие женщин в России и Европе

Актриса и звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в эфире проекта «Чужие письма» рассказала о том, что европейские полные женщины, в отличие от россиянок, не боятся носить обтягивающие вещи. По словам артистки, она сама довольно редко выбирает одежду, которая подчеркивает ее пышную фигуру.