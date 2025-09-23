Жители Чукотки впервые вышли в финал «Зарницы 2.0»

Команда автономного округа состояла из десяти юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет. Уточним, что соревнования провели на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области. В них приняли участие более 900 человек со всей страны. Во время финала состоялась большая военно-тактическая игра. Ребятам предстояло показать свои навыки в комбинированном марше, а также доказать, что они способны быть командирами, штурмовиками, медиками и операторами БПЛА. Добавим, что для участников заключительного тура игры также были организованы лекции, мастер-классы и экскурсии, посвященные 80-летию Великой Победы.