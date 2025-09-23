Жители Чукотки впервые вышли в финал «Зарницы 2.0»

Воспитанники военно-спортивного клуба «Штар» из поселка Эгвекинот на Чукотке впервые приняли участие в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций.
Команда автономного округа состояла из десяти юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет. Уточним, что соревнования провели на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области. В них приняли участие более 900 человек со всей страны. Во время финала состоялась большая военно-тактическая игра. Ребятам предстояло показать свои навыки в комбинированном марше, а также доказать, что они способны быть командирами, штурмовиками, медиками и операторами БПЛА. Добавим, что для участников заключительного тура игры также были организованы лекции, мастер-классы и экскурсии, посвященные 80-летию Великой Победы.
Для команды «Штар» выход в финал стал возможным после успешного выступления на окружном этапе «Зарницы» в Биробиджане в июле. Тогда ребята заняли призовые места в индивидуальных соревнованиях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.