В Архангельской области создадут научно-технический студенческий отряд

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Студенческий научно-технический отряд впервые будет создан в Архангельской области. Как сообщили ТАСС в Архангельском региональном отделении МООО «Российские студенческие отряды», его концепцию разработают на региональном слете студотрядов, который пройдет с 25 по 29 сентября.
«Результатом регионального слета станет совместно разработанная карта развития студенческого научно-технического отряда в Архангельской области и проекты популяризации науки среди молодежи», — рассказал руководитель Архангельского регионального отделения Егор Иванов.
На слет «Отряды в науке» соберутся более 400 молодых исследователей Поморья. Это будет обучающий интенсив, направленный на внедрение научно-технического творчества в молодежные объединения и создание сообщества молодых лидеров. В программе примут участие бойцы студенческих отрядов региона, а также жители Архангельской области 14−35 лет, которые интересуются научной деятельностью.
«Слет заложит основу для сообщества молодых ученых и лидеров, которые смогут осваивать и популяризировать современные технологии. Это усилит кооперацию между наукоемкими предприятиями и молодежью, что важно для развития региона и страны», — отметил директор Центра молодых исследователей «Полюс» Олег Минчук.
Программа слета разделена на три трека. В рамках направления «Учись» участники узнают о роли студенческих отрядов в развитии науки и разработают дорожную карту для создания научно-технического отряда в регионе. Трек «Трудись» будет посвящен подведению итогов работы отрядов в третьем трудовом семестре, также он включает конкурс на звание лучшего руководителя молодежных трудовых отрядов области. Третий трек, «СО. Здавай» ориентирован на творческое развитие: в его программу войдет XIII фестиваль отрядных талантов «Талисман» и другие мероприятия.
Слет студенческих отрядов Архангельской области «Отряды в науке» реализуется Центром молодых исследователей «Полюс» при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Партнеры программы: Архангельское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды», Штаб молодежных трудовых отрядов при поддержке агентства по делам молодежи Архангельской области в рамках государственной программы «Молодежь Поморья».