В Архангельской области создадут научно-технический студенческий отряд

Программа слета разделена на три трека. В рамках направления «Учись» участники узнают о роли студенческих отрядов в развитии науки и разработают дорожную карту для создания научно-технического отряда в регионе. Трек «Трудись» будет посвящен подведению итогов работы отрядов в третьем трудовом семестре, также он включает конкурс на звание лучшего руководителя молодежных трудовых отрядов области. Третий трек, «СО. Здавай» ориентирован на творческое развитие: в его программу войдет XIII фестиваль отрядных талантов «Талисман» и другие мероприятия.