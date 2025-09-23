Сохранение исторической памяти. Белорусский и китайский вузы провели конференцию к 80-летию Победы

Руководитель Центра изучения Китая Академии управления профессор Валерий Мацель, выступивший с докладом об участии белорусов в разгроме милитаристской Японии и освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков, акцентировал внимание на том, что Беларусь и КНР наглядно показывают всему миру пример уважительного отношения к своему историческому прошлому, военной истории двух стран, которая свидетельствует о решающей роли СССР и Китая в достижении общей Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. Опыт боевого содружества Беларуси и Китая в годы Великой Отечественной и Советско-японской войны ярко свидетельствует, что у наших стран и народов есть не только героическое прошлое, но большое настоящее и будущее.