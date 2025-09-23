Сохранение исторической памяти. Белорусский и китайский вузы провели конференцию к 80-летию Победы

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Победы китайского народа в антияпонской войне и окончанию Второй мировой войны, состоялась в Академии управления при Президенте Республики Беларусь в онлайн формате, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие было организовано Центром изучения Китая Академии управления и Центром изучения Беларуси при Восточно-Китайском педагогическом университете. Основной целью конференции стало сохранение исторической памяти, являющейся важным направлением белорусско-китайского стратегического сотрудничества.
В выступлении на конференции ректор Академии управления Игорь Бузовский подчеркнул актуальность ее проведения спустя буквально три недели после завершения исторического 25-го саммита глав-государств ШОС в Тяньцзине и грандиозного военного парада в Пекине в честь 80-летия Победы китайского народа над японским милитаризмом и годовщины окончания Второй мировой войны. В обоих этих мероприятиях по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина принял участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Об актуальности мероприятия говорит и факт важного визита в Беларусь китайской делегации во главе с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Си.
Принявший участие в конференции проректор Восточно-Китайского педагогического университета профессор У Цзянь особо отметил, что в годы Второй мировой войны китайский и белорусский народы были связаны общей судьбой. Именно тогда китайский и белорусский народы сражались плечом к плечу и внесли весомый исторический вклад в разгром фашизма и милитаризма, скрепив нерушимую дружбу, а данная конференция будет способствовать сохранению общей исторической памяти двух народов.
Выступление руководителя Центра изучения Беларуси при Восточно-Китайском педагогическом университете профессора Бэй Вэньли было посвящено необходимости совместного противодействия искажению и фальсификации итогов Второй мировой войны и воспитанию исторической памяти у молодежи Китая и Беларуси. В этой связи он высказал ряд конкретных предложений по проведению мероприятий в рамках совместной деятельности центров.
Руководитель Центра изучения Китая Академии управления профессор Валерий Мацель, выступивший с докладом об участии белорусов в разгроме милитаристской Японии и освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков, акцентировал внимание на том, что Беларусь и КНР наглядно показывают всему миру пример уважительного отношения к своему историческому прошлому, военной истории двух стран, которая свидетельствует о решающей роли СССР и Китая в достижении общей Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. Опыт боевого содружества Беларуси и Китая в годы Великой Отечественной и Советско-японской войны ярко свидетельствует, что у наших стран и народов есть не только героическое прошлое, но большое настоящее и будущее.
Подводя итоги конференции, участники констатировали, что ее проведение — яркое свидетельство дани памяти, уважения и благодарности подвигу белорусского и китайского народов в борьбе с германским фашизмом и японским милитаризмом.
В конференции приняли участие студенты, преподаватели, аспиранты Академии управления при Президенте Республики Беларусь и вуза-партнера — Восточно-Китайского педагогического университета, сотрудники центров изучения Беларуси и Китая, а также русского отделения зарубежного департамента Шанхайского издательства иностранной литературы. -0-