В Новороссийске запустили первый экотроллейбус для просвещения молодежи

Экотроллейбус, ставший передвижным центром экологического просвещения, начал курсировать в Новороссийске Краснодарского края, сообщили в администрации города. Проект реализован в ходе национального проекта «Экологическое благополучие».
Торжественная церемония открытия собрала молодежных активистов, школьников и студентов. В салоне троллейбуса разместили информационные плакаты об экологии, а для участников организовали интерактивную программу. Особый интерес вызвал велошредер — устройство для переработки пластика, работающее от мышечной силы.
«Наш проект — это не просто мастерская, а точка притяжения для ответственной молодежи. Благодаря сотрудничеству с отделом по делам молодежи мы смогли масштабировать наши идеи и увлечь ими огромное количество людей. Таким образом, мы стремимся создать сообщество единомышленников, для которых забота об окружающей среде — это норма жизни. Пусть наш прекрасный город станет “зеленым” уже сегодня», — отметила директор АНО «Город Счастья» Юлия Харитонова.
Отметим, проект направлен на популяризацию идей рационального потребления и важности переработки отходов среди подрастающего поколения. Новороссийск стал одним из первых городов России, реализовавших такой формат экологического просвещения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.