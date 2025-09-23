Более 1000 велосипедистов приняли участие в финальном заезде сезона в Рузе

Финальный этап серии велозаездов Gran Fondo Russia — 2025 собрал в подмосковной Рузе более 1000 участников в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Соревнования прошли 21 сентября и стали заключительными в сезоне после проведенных ранее гонок в Волоколамске, Дмитрове и Серпухове. Городской округ Руза традиционно с 2018 года принимает финальные заезды сезона, собирая сотни спортсменов-велосипедистов. Участникам были предложены на выбор три дистанции протяженностью 30, 50 и 96 километров. Результаты соревнований опубликованы на официальном сайте события.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.