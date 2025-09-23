В городе Короча Белгородской области завершается благоустройство площади

Благоустройство центральной площади завершается в городе Короча Белгородской области, сообщили в региональном правительстве. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На обновленной площади уже уложили тротуарную плитку, постелили рулонный газон и установили более 75 скамеек и 30 вазонов для цветов. Также было высажено 59 деревьев различных пород, для которых оборудована современная система автоматического полива.
В настоящее время специалисты завершают монтаж композиции «Сад камней», устанавливают современные арт-объекты, системы освещения и парклет. Отметим, что благоустройство этой территории стало возможным после победы проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.