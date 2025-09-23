Психолог объяснил привычку выбирать партнера «хуже себя»

Многие из нас инстинктивно выбирают партнера, который по каким-то параметрам кажется «хуже» нас. Причина не в любви, а в глубинном страхе быть брошенным или испытать душевную боль, пояснил психолог Данил Бережной. Об этом пишет телеканал 360.ru.
— Подсознательно мы решаем: выберу человека, который будет по умолчанию воспринимать меня как божество, того, кому повезло, что я его выбрал. В подобной модели заложена следующая надежда: партнер, чувствуя свою «недостаточность», никогда не уйдет, — отметил эксперт.
Часто такие модели формируются еще в детстве после травм, эмоционального пренебрежения или болезненных расставаний. Человек учится избегать риска, выбирая партнера, которого можно контролировать, а значит, который «безопасен». Такая стратегия дает мнимое спокойствие, но блокирует настоящие чувства и близость.
— Для выхода из парадигмы нужно осознать и принять мысль, что боль неизбежна. Жизнь содержит потери, разочарования, расставания. Это часть человеческого опыта. Страдать от этой боли — уже личный выбор, — подчеркнул психолог.
Бережной посоветовал перестать искать иллюзию безопасности и выбрать партнера, с которым можно быть настоящим. Здоровые отношения — это союз двух целостных личностей, где есть доверие и искренность.