Психолог объяснил привычку выбирать партнера «хуже себя»

— Подсознательно мы решаем: выберу человека, который будет по умолчанию воспринимать меня как божество, того, кому повезло, что я его выбрал. В подобной модели заложена следующая надежда: партнер, чувствуя свою «недостаточность», никогда не уйдет, — отметил эксперт.