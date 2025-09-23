Работу нашел каждый третий. Как серебряные ярмарки вакансий помогают пожилым в трудоустройстве

С 29 сентября по 3 октября по всем регионам страны пройдут серебряные ярмарки вакансий. По всей стране их запланировано 156. В прошлом году такие ярмарки посетило порядка 5,5 тыс. человек, из них о дальнейшем трудоустройстве договорился каждый третий.