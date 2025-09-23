Работу нашел каждый третий. Как серебряные ярмарки вакансий помогают пожилым в трудоустройстве

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряные ярмарки вакансий помогают пожилым в трудоустройстве, сообщила журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.
С 29 сентября по 3 октября по всем регионам страны пройдут серебряные ярмарки вакансий. По всей стране их запланировано 156. В прошлом году такие ярмарки посетило порядка 5,5 тыс. человек, из них о дальнейшем трудоустройстве договорился каждый третий.
«Всего за восемь месяцев текущего года оказано содействие в трудоустройстве почти 4 тыс. гражданам предпенсионного и пенсионного возраста», — сказала Марина Артеменко.
На формирование комфортного уровня дохода, по ее словам, направлена и программа дополнительной накопительной пенсии. По состоянию на сентябрь 2025 года уже заключено 59 тыс. договоров дополнительного страхования.
В зоне особого внимания — ветераны Великой Отечественной войны. С 1 мая 2025 года вступил в силу новый закон о ветеранах, в соответствии с которым эта категория получила значительные дополнительные гарантии. Всего законом охвачено около 30 тыс. граждан, указала замминистра. -0-