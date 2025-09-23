Праздник добра и дружбы. В Могилеве дали старт фестивалю творчества для людей с инвалидностью

23 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сегодня дали старт мероприятию Союзного государства «Фестиваль творчества инвалидов “Вместе мы сможем больше”, передает корреспондент БЕЛТА.
В этом году участие в фестивале примут творческие делегации регионов Беларуси, Минска и семи регионов Российской Федерации: Московской, Брянской, Калужской, Псковской, Тверской, Смоленской и Калининградской областей. Всего 300 участников из числа людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте старше 18 лет.
Сегодня для гостей и участников фестиваля в фойе Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы развернулась выставка, а на открытой площадки учреждения культуры начала работать небольшая ярмарка, где каждый желающий сможет приобрести для себя сувениры и изделия ручной работы. И все они — с белорусским колоритом.
Как отметила заместитель директора Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы Инна Балавнева, этот фестиваль — долгожданное событие года. «В этом году география нашего фестиваля стала еще шире — к нам приехала делегация из Калининградской области в составе десяти человек, — отметила она. — Главная цель нашего фестиваля — это не просто обмен опытом. Он дает стимул для дальнейшего творческого развития людей с ограниченными возможностями здоровья. Они начинают дружить, общаться. И это самое главное».
Мероприятие Союзного государства имеет большое значение не только для участников. «Это презентация наших творческих людей в различных жанрах. Это площадка для обмена опытом и традициями, — рассуждает Инна Балавнева. — А еще наш фестиваль показывает, что люди, у которых есть сложности со здоровьем, безгранично талантливы. И это очень вдохновляет».
Фестиваль проходит по 12 номинациям. И сегодня в Могилеве открылась выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, приуроченная к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По словам Инны Балавневой, для братских народов Беларуси и России этот год является очень важным событием в истории двух государств, а потому такую важную дату постарались отразить в своих работах участники. Все работы, представленные на выставке, — конкурсные, а их авторы будут бороться за звание лучших.
Приехала в Могилев большая делегация из Брестской области. «С нами приехали два мастера — одна из них вышивает рушники. Вторая девушка с детства болеет ДЦП, она вышивает картины крестиком на самой маленькой канве. На одну картину уходит полтора, а то и два года. А издалека кажется, что они написаны маслом, а не вышиты. У нас много вокалистов, которые будут выступать в разных жанрах, рассказала руководитель делегации, ведущий методист Брестского областного общественно-культурного центра Галина Гуринчук. — В этом фестивале наша делегация принимает участие не первый раз. В прошлом году даже много дипломов привезли, а тут такое серьезное жюри судит исполнителей. Надеемся, в этом году тоже достойно представим свой регион».
По словам женщины, очень замечательно, что проводятся такие фестивали для людей с инвалидностью. «Для них это большой стимул для дальнейшей жизни и работы. Они встречаются здесь не просто с другими коллегами, они тут встречаются с друзьями. Такая теплая и дружественная атмосфера. Конечно, это еще и культурный обмен, который позволяет узнать что-то новое, в чем-то новом попробовать себя», — подытожила она.
В выставочном зале получилась яркая и разнообразная экспозиция. Картины и вышивки, игрушки и изделия из бисера, бусин и дерева, украшения, разнообразные вязаные изделия, лоскутные одеяла — каждый из участников старался привезти свои лучшие работы. А некоторые из них говорят, что готовить работы стали сразу после окончания фестиваля в прошлом году.
Среди участников выставки — Ирина Кускова из поселка Идрица Псковской области. Женщина потеряла зрение 15 лет назад и творчество стало для нее возможностью не потерять себя. Она профессионально плетет из бисера и бусин, лозы, занимается макраме, вяжет спицами и крючком. «Вязать я умела еще с детства, а вот с бусинами и остальным познакомилась на фестивале творчества инвалидов 10 лет назад, когда уже была незрячая. И я решила тоже попробовать. Вот и получилось все, — поделилась она. — На таких фестивалях мы многому учимся. Я вот не знала раньше, что слепые люди могут плести из бисера. А могут ведь! А еще такие мероприятия напоминают, что инвалиды — тоже люди творческие и интересные, они умеют много чего».
Мастерица поделилась, что творчество поддерживает ее. «Если бы не вот это все, я просто не знаю, куда бы я себя дела. А так у меня руки постоянно заняты, я постоянно что-то делаю. И мои работы находят живой отклик у людей. Говорят, что они очень красивые. И восхищаются тем, как такое может делать человек, который не видит», — рассказала Ирина Кускова.
Представила свои работы на выставке мастерица Елена Дрягина из Твери. Она является председателем Тверской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». В Могилев она привезла вышитые бисером иконы — каждая из них именная и освященная, принадлежит членам ее семьи. Для них это — настоящие обереги. «Мы счастливы, что нас приглашают в Могилев, всегда рады приезжать к вам в гости. В этот раз наша делегация состоит из 24 человек. Мы привезли мастеров, будем участвовать в нескольких номинациях. Кто-то будет петь, кто-то танцевать. У нас и колясочники принимают участие», — отметила она.
Россиянка рассказала, что фестиваль в Могилеве дарит участникам настоящую радость. «У нас мастера в течение года думают, чем они займутся. Каждый из них старается и очень хочет показать свои работы. У белорусских мастеров мне очень нравятся обережки, которые делают из бересты и соломы. Мы уже попробовали делать такие сами, — поделилась Елена Дрягина. — Белорусов и россиян соединяет очень многое. Это общая история, это наша современная жизнь, воспитание детей и творчество. Мы делимся друг с другом этим, учимся, меняемся в чем-то».
Продолжился первый фестивальный день ярким творческим концертом, где каждый участник и зритель не только погрузился в культуру региона, откуда приехал коллектив, но и получил заряд положительных эмоций.
Мероприятие Союзного государства «Фестиваль творчества инвалидов “Вместе мы сможем больше” будет проходить в областном центре по 26 сентября. -0-
Фото Олега Фойницкого.