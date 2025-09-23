Праздник добра и дружбы. В Могилеве дали старт фестивалю творчества для людей с инвалидностью

Среди участников выставки — Ирина Кускова из поселка Идрица Псковской области. Женщина потеряла зрение 15 лет назад и творчество стало для нее возможностью не потерять себя. Она профессионально плетет из бисера и бусин, лозы, занимается макраме, вяжет спицами и крючком. «Вязать я умела еще с детства, а вот с бусинами и остальным познакомилась на фестивале творчества инвалидов 10 лет назад, когда уже была незрячая. И я решила тоже попробовать. Вот и получилось все, — поделилась она. — На таких фестивалях мы многому учимся. Я вот не знала раньше, что слепые люди могут плести из бисера. А могут ведь! А еще такие мероприятия напоминают, что инвалиды — тоже люди творческие и интересные, они умеют много чего».