Шестеро поляков катались на гидроциклах и случайно заплыли в Россию

Согласно полученным данным, три гидроцикла с шестью людьми на борту в течение семи минут находились в российских территориальных водах, при этом группа не осознавала факта пересечения границы. Отмечается, что они также въехали в зону S-9, которая постоянно закрыта для судоходства и рыболовства.