WP: Самый богатый человек Индии Амбани купил у России нефть на 33 млрд долларов

Богатейший человек Индии закупает нефть у России, не боясь санкций Запада.

Источник: Комсомольская правда

Индийская компания Reliance Industries, которой владеет самый богатый человек Азии Мукеш Амбани, с 2022 года покупает российскую нефть на миллиарды долларов. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на данные правительства Индии.

С 2022 года компания купила нефти примерно на 33 миллиарда долларов. Это около восьми процентов всей нефти, которую Россия продает другим странам. В 2021 году компания купила гораздо меньше нефти — всего на 85 миллионов долларов. В последние годы нефть покупали по более низким ценам, что позволило Мукешу Амбани заработать больше денег.

Представители Reliance Industries уточнили, что покупка российской нефти не связана с политикой и конфликтами. Они утверждают, что компания всегда соблюдает международные правила и законы.

Ранее KP.RU сообщил, что в Венгрии раскритиковали Евросоюз за давление на тех, кто хочет сотрудничать с Россией, учитывая миллиардные закупки нефти у РФ ведущими странами ЕС и НАТО.

