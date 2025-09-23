WP: Самый богатый человек Индии Амбани купил у России нефть на 33 млрд долларов

С 2022 года компания купила нефти примерно на 33 миллиарда долларов. Это около восьми процентов всей нефти, которую Россия продает другим странам. В 2021 году компания купила гораздо меньше нефти — всего на 85 миллионов долларов. В последние годы нефть покупали по более низким ценам, что позволило Мукешу Амбани заработать больше денег.