Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав детей в Уфе

В своем обращении в социальных сетях уфимцы рассказали о планируемой ликвидации четырех детских стационарных отделений клинической больницы скорой медицинской помощи. По мнению авторов публикации, это приведет к тому, что граждане будут вынуждены водить детей в учреждение, которое находится чересчур далеко от их места жительства.