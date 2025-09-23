Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав детей в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного нарушения прав несовершеннолетних на квалифицированную медицинскую помощь в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
В своем обращении в социальных сетях уфимцы рассказали о планируемой ликвидации четырех детских стационарных отделений клинической больницы скорой медицинской помощи. По мнению авторов публикации, это приведет к тому, что граждане будут вынуждены водить детей в учреждение, которое находится чересчур далеко от их места жительства.
Отмечается, что многочисленные обращения граждан в различные инстанции по данному вопросу не принесли результатов.
Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
