Невролог Караре опровергла популярный миф о деменции

Караре отметила, что преимущество сложных умственных задач состоит в том, что питание получают даже поврежденные сосуды мозга, благодаря чему их функция сохраняется дольше. Но при генетической предрасположенности к деменции предотвратить развитие болезни с помощью пазлов и головоломок не удастся, передает The Guardian.