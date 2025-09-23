Ричмонд
Невролог Караре опровергла популярный миф о деменции

Решение головоломок не защищает от деменции. Такое мнение выразила невролог и профессор клинической нейроанатомии в британском Саутгемптонском университете Рокси Караре. Она уточнила, что решение интеллектуальных задач не предотвратит деменцию, но может отсрочить ее начало и ухудшение симптомов.

Специалист пояснила, что в процессе решения головоломок усиливается приток крови к мозгу, благодаря чему он получает больше питания и быстрее избавляется от отходов.

Караре отметила, что преимущество сложных умственных задач состоит в том, что питание получают даже поврежденные сосуды мозга, благодаря чему их функция сохраняется дольше. Но при генетической предрасположенности к деменции предотвратить развитие болезни с помощью пазлов и головоломок не удастся, передает The Guardian.

Врач Татьяна Шаповаленко рассказала, что человек с деменцией забывает, как выполнять самые обычные вещи, или теряется в знакомых ему местах. Также о наличии этого заболевания свидетельствуют небрежность и неряшливость в одежде.

Ученые из университетов Бен-Гуриона, Гарварда и Лейпцига выяснили, что так называемая зеленая средиземноморская диета способна замедлять процессы старения мозга. Исследователи предположили, что защитный эффект обеспечивают противовоспалительные соединения, которые содержатся в зеленом чае и манкае.