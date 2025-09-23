В компании «Таганрогский водоканал» в два раза ускорили работу с клиентами

Предприятие «Таганрогский водоканал» подвело итоги первого этапа участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Это первое в регионе муниципальное предприятие, которое присоединилось к проекту. За полгода там добились значительных улучшений в обслуживании горожан. Обследование показало, что основная проблема — это неравномерная и высокая нагрузка на сотрудников, принимающих клиентов. Наибольшее количество обращений приходилось на понедельник и вторник, что вызывало переутомление операторов, ошибки и жалобы.
Для решения этой проблемы на предприятии перераспределили задачи между сотрудниками, упорядочили внутренний документооборот и автоматизировали часть процессов. Эти меры позволили сократить время подготовки ответов для жителей города в два раза. Кроме того, специалисты прошли дополнительное обучение по работе с клиентами, а для горожан улучшили личный кабинет на сайте организации. В планах предприятия — внедрение электронной очереди и расширение рабочих зон.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.