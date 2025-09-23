В компании «Таганрогский водоканал» в два раза ускорили работу с клиентами

Для решения этой проблемы на предприятии перераспределили задачи между сотрудниками, упорядочили внутренний документооборот и автоматизировали часть процессов. Эти меры позволили сократить время подготовки ответов для жителей города в два раза. Кроме того, специалисты прошли дополнительное обучение по работе с клиентами, а для горожан улучшили личный кабинет на сайте организации. В планах предприятия — внедрение электронной очереди и расширение рабочих зон.