Решетников призвал готовить конструкцию на смену самозанятости

Необходимо уже сейчас приступить к обсуждению новой конструкции взамен режима самозанятости, так как правительство обещало «не трогать» эти вопросы до конца 2028 года, что уже «не за горами». Об этом во вторник, 23 сентября, заявил глава Министерство экономического развития России Максим Решетников.
— Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше? Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, — передает слова министра Интерфакс.
Предприниматель, сооснователь платформы «Консоль. Про» Михаил Провизион рассказал, что в ближайшее время налоговый режим для самозанятых не отменят. Он добавил, что профильные ведомства еще оценивают эффект от экспериментального режима.
Государственная дума одобрила закон, который позволяет представителям малого и среднего бизнеса, а также самозанятым гражданам один раз в пять лет оформлять кредитные каникулы сроком до шести месяцев.
Правительственная комиссия также одобрила ко второму чтению инициативу, согласно которой налоговая сможет взыскивать долги без суда. «Вечерняя Москва» разобралась в нововведениях.