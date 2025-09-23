Хотел зажарить детей в автобусе: водитель устроил тепловой ад в салоне из-за непослушания школьников

В США водитель школьного автобуса пытался «зажарить» детей в салоне из-за плохого поведения. Об этом сообщает издание New York Post.
Отмечается, что 75-летний американец, управляющий транспортом, заставил школьников закрыть окна автобуса, после чего включил обогреватель в салоне на полную мощность. Температура в салоне превратилась в «тепловой ад», поднявшись почти до 40 градусов.
После этого в полицию поступили жалобы от родителей несовершеннолетних на то, что мужчина угрожал им фразой «Я вас всех поджарю».
Водитель автобуса был отстранен от работы, ему предъявлены обвинения по факту инцидента.
