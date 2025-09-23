В Челябинске открыли новую баскетбольную площадку с ярким граффити

Баскетбольная площадка открылась в Ленинском районе Челябинска в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в управлении по делам молодежи администрации города.
Спортивный объект расположен во дворе дома № 22 на улице Агалакова. На безопасном прорезиненном покрытии спортивной площадки размещено масштабное граффити с изображением баскетболиста.
Открытие площадки сопровождалось мастер-классами от известных спортсменов, включая главного тренера команды «Славянка-ЧКПЗ» Евгения Рыжкова и капитана «ЧБК» Глеба Суворова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.