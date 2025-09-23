Россиянам назвали способы сократить мигрени

При этом гастроэнтеролог Наталья Панина предупредила о другой опасности. Она уточнила, что жировой гепатоз, или ожирение печени, диагностируется, когда жир накапливается в более чем 5% клеток органа. При этом избыточный вес у пациента не обязателен. Специалист посоветовал следить за количеством жиров в рационе, чтобы они составляли не более 30−35% от общей калорийности, причем половину из них должны составлять растительные жиры. Её слова приводит «Царьград».