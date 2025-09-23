Ричмонд
Россиянам назвали способы сократить мигрени

Роскачество: Употребление растительных продуктов может снизить мигрени.

Источник: Комсомольская правда

Коррекция питания может существенно помочь в профилактике мигрени, сообщила руководитель Центра компетенций по развитию растительной продукции Роскачества Олеся Махова в беседе с Lenta.ru.

Специалист отметила, что цельнозерновые крупы и листовые овощи, содержащие витамин В2, способны снизить частоту приступов. По словам эксперта, важную роль играет магний, который помогает расслаблять мышцы и регулировать тонус сосудов. Его много в шпинате, орехах, семенах тыквы и бобовых. Также Махова указала, что имбирь и куркума обладают противовоспалительным действием, сравнимым с некоторыми лекарствами, и их регулярное употребление может уменьшить силу и длительность мигренозных приступов.

Невролог Павел Бранд предостерег, что людям с мигренью следует избегать швейцарского сыра. Он пояснил, что содержащийся в этом продукте белок тирозин может вызывать головные боли, пишет 360.ru.

При этом гастроэнтеролог Наталья Панина предупредила о другой опасности. Она уточнила, что жировой гепатоз, или ожирение печени, диагностируется, когда жир накапливается в более чем 5% клеток органа. При этом избыточный вес у пациента не обязателен. Специалист посоветовал следить за количеством жиров в рационе, чтобы они составляли не более 30−35% от общей калорийности, причем половину из них должны составлять растительные жиры. Её слова приводит «Царьград».