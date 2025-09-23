«Это всё клевета»: Глава Совета судей России, у которого нашли активы на 9 млрд, отрицает обвинения

Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. По данным ведомства, задержанный фактически является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. Момотову 64 года. Председателем Совета судей он стал в 2016 году, а до этого был секретарём пленума Верховного суда РФ.