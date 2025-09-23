Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это всё клевета»: Глава Совета судей России, у которого нашли активы на 9 млрд, отрицает обвинения

Глава Совета судей России Виктор Момотов шокирован обвинениями Генпрокуратуры, назвав их клеветническими. Он заявил «Коммерсанту», что узнал о претензиях ведомства только из СМИ, так как не смог связаться с Останкинским судом для получения официальных документов.

Источник: Life.ru

Момотов выразил негодование по поводу отсутствия возможности наладить официальный контакт с судебными органами. Он отметил, что подобная ситуация вызывает удивление, учитывая природу судебной системы. Кроме того, он заверил в своей готовности предоставить доказательства своей невиновности в предполагаемых нарушениях антикоррупционных норм.

«Наша судебная система, а мне говорят, что не можем вас соединить! Ну как так! Это удивительно», — заявил Момотов изданию.

Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. По данным ведомства, задержанный фактически является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. Момотову 64 года. Председателем Совета судей он стал в 2016 году, а до этого был секретарём пленума Верховного суда РФ.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.