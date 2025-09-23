В Ярославле открылась кинолаборатория для авторов из Центральной России

Всероссийская образовательная программа «Кинолаборатория полного цикла» стартовала в Ярославле в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Участие в лаборатории принимают 20 авторов из разных городов Центрального федерального округа. В течение семи дней они будут работать над своими фильмами под руководством известных кинематографистов, включая режиссера Юлию Миронову и сценариста Дмитрия Моисеева.
Программа включает в себя лекции, мастер-классы, показы фильмов и индивидуальные консультации. Участники представят разнообразные проекты — от игровых драм до документальных картин о семейных отношениях. Завершится лаборатория 28 сентября презентацией проектов перед отраслевыми экспертами в концертно-зрелищном центре «Миллениум».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.