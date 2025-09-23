Ричмонд
Шуров объяснил зависимость Навроцкого от снюса после инцидента на ГА ООН

Василий Шуров назвал биографию Кароля Навроцкого «приличной» и напомнил, что он является доктором гуманитарных наук.

Источник: Аргументы и факты

Нарколог Василий Шуров заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий может употреблять снюс, а не сигареты, поскольку является спортсменом, они следят за здоровьем легких. Так он прокомментировал в беседе с aif.ru данные о том, что польского лидера заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генассамблеи ООН.

«Он спортсмен и историк. Спортсмены все дыхалку берегут. Они предпочитают не курить, а как раз использовать такие пакетики. Это наиболее щедящее для легких занятие», — заявил собеседник издания.

Василий Шуров также назвал биографию Кароля Навроцкого «приличной» и напомнил, что в 2013 году он получил степень доктора гуманитарных наук.

Ранее сообщалось, что польского лидера заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генассамблеи ООН. На кадрах запечатлили, как Кароль Навроцкий достает что-то из переданной ему коробочки, а затем кладет себе в рот.

При этом в мае 2025 года также появилась информация, что лидер Польши мог публично употребить снюс. Как сообщалось, тогда это произошло на теледебатах.

