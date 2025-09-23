Шуров объяснил зависимость Навроцкого от снюса после инцидента на ГА ООН

Нарколог Василий Шуров заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий может употреблять снюс, а не сигареты, поскольку является спортсменом, они следят за здоровьем легких. Так он прокомментировал в беседе с aif.ru данные о том, что польского лидера заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генассамблеи ООН.